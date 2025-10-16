Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 300 за тройскую унцию.

По состоянию на 19:18 мск, стоимость золота составляла $4 305,3 за тройскую унцию (+2,47%). На 19:33 мск цена на драгметалл замедлила рост и торговалась на уровне $4 300,3 за унцию (+2,35%), свидетельствуют данные площадки.

С начала года стоимость золота выросла на 59,19%, с начала текущего месяца - на 8,02%.

Вместе с тем цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на Comex демонстрировала рост на 3,8% и находилась на отметке в $53,33 за тройскую унцию.

Кроме того, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ускорила рост и торговалась на уровне $1 687 за тройскую унцию (+6,11%). Цена фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX замедлила рост до $1 758,1 за тройскую унцию (+4,16%).