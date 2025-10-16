Секретарь Совбеза Ирана сообщил о встрече с президентом РФ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в рамках своего визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

"Вечером 16 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера Исламской революции", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лариджани.

Вместе с тем уточняется, что стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также во внешней политике, как на региональном, так и на международном уровне.