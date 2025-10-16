Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил признать гагаузов коренным украинским народом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Согласно ее информации, в среду в Дипломатической академии Украины состоялся День гагаузской культуры, на котором выступил глава МИД. "Гагаузы - неотъемлемая, интегрированная, органическая часть украинского общества. Видимо, сегодня уже справедливо было бы говорить о распространении на гагаузское сообщество действия закона "О коренных народах Украины", - отметил Сибига.

По его данным, в стране сегодня проживают порядка 130 национальностей, а гагаузы играют роль важного мостика между Украиной и тюркским миром.

В июле 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых нет русских.

Гагаузы - тюркский народ православного вероисповедания, проживающий в основном на территории исторического региона Бессарабии - юг Молдавии и часть Одесской области Украины. Согласно переписи населения на Украине от 2001 года, в стране проживало порядка 30 тыс. гагаузов.

Вместе с тем на юге Молдавии проживают около 150 тыс. гагаузов, которые в 1990 году провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев. В свою очередь, занимавший тогда пост президента СССР Михаил Горбачев направил на юг республики внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем образования автономии.