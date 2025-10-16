Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 23:12
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
Патриарх Кирилл напомнил, что конец человеческой цивилизации неизбежен Стоимость нефти Brent впервые с 7 мая опустилась ниже $61
Москва
16 октября 2025 / 23:12
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Политика и религия
Политика
Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины
16 октября 2025 / 20:16
Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины
© Ali Haj Suleiman/ Getty Images/ТАСС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил признать гагаузов коренным украинским народом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Согласно ее информации, в среду в Дипломатической академии Украины состоялся День гагаузской культуры, на котором выступил глава МИД. "Гагаузы - неотъемлемая, интегрированная, органическая часть украинского общества. Видимо, сегодня уже справедливо было бы говорить о распространении на гагаузское сообщество действия закона "О коренных народах Украины", - отметил Сибига.

По его данным, в стране сегодня проживают порядка 130 национальностей, а гагаузы играют роль важного мостика между Украиной и тюркским миром.

В июле 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых нет русских.

Гагаузы - тюркский народ православного вероисповедания, проживающий в основном на территории исторического региона Бессарабии - юг Молдавии и часть Одесской области Украины. Согласно переписи населения на Украине от 2001 года, в стране проживало порядка 30 тыс. гагаузов.

Вместе с тем на юге Молдавии проживают около 150 тыс. гагаузов, которые в 1990 году провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев. В свою очередь, занимавший тогда пост президента СССР Михаил Горбачев направил на юг республики внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем образования автономии. 

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
21:06
Патриарх Кирилл напомнил, что конец человеческой цивилизации неизбежен
20:49
Стоимость нефти Brent впервые с 7 мая опустилась ниже $61
20:30
Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным
20:16
Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины
19:59
Секретарь Совбеза Ирана сообщил о встрече с президентом РФ
19:43
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
19:32
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
19:13
ТАСС: беседа Путина и Трампа стала первой почти за два месяца
18:59
Нетаньяху подтвердил решительность Израиля достичь всех целей войны в Газе
18:45
В Греции приняли закон, разрешающий вводить 13-часовой рабочий день
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения