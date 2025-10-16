Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным

Президент США Дональд Трамп оценил как очень продуктивный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным", - указал американский лидер в Truth Соц. сети. "Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса", - отметил он.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, нынешний телефонный разговор президентов России и США продолжался более двух часов.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп созвонились 16 октября через 59 дней после предыдущего контакта, разговор стал восьмым с начала года.