Стоимость нефти Brent впервые с 7 мая опустилась ниже $61

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $61 за баррель впервые с 7 мая текущего года.

По состоянию на 20:51 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,42% и торговалась на уровне $60,96 за баррель.

К 21:06 мск Brent замедлил снижение и находился на отметке в $60,97 за баррель (-2,4%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 2,53% - до $57,37 за баррель, свидетельствуют данные площадки.