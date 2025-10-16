Патриарх Кирилл напомнил, что конец человеческой цивилизации неизбежен

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сопряженный со Вторым пришествием Иисуса Христа конец человеческой цивилизации неизбежно произойдет, однако он не должен становиться предметом размышлений верующих христиан.

Вместе с тем предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) призвал не искать признаков наступления Апокалипсиса, отметив важность заботы каждого верующего о собственной душе и образе жизни.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы участников XI Международного фестиваля "Вера и слово", сообщает ТАСС.

"Какое нам дело, когда все это исполнение апокалиптических пророчеств произойдет? Это не наш вопрос. А что является нашим вопросом? Наша смерть, наш уход. Вот это и будет для нас Вторым пришествием, поскольку предстанем пред Господом, и над нами будет совершен суд. Поэтому не нужно задаваться вопросом, когда это и как это, и сколько еще ждать", - отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что "о времени том и часе никто не знает, кроме Сына человеческого". "Это должно нас мобилизовывать на то, чтобы вне зависимости от всяких апокалиптических настроений и старались жить в соответствии с заповедями Божьими, по-христиански, приуготовляя себя к очень скорой для каждого из нас встрече с Господом", - заключил он.