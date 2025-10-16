Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
16 октября 2025 / 19:14
16 октября 2025 / 18:16
16 октября 2025 / 18:14
Космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос
16 октября 2025 / 21:28
Космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос
Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершают первый в этом году выход в открытый космос. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Предполагаемая продолжительность внекорабельной деятельности (ВКД) составит 5 часов 38 минут - выход станет вторым для Рыжикова и первым для Зубрицкого. Космонавты должны разместить снаружи многоцелевого лабораторного модуля "Наука" уникальную аппаратуру эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников в открытом космосе.

Кроме того, в ходе ВКД Зубрицкий и Рыжиков демонтируют с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRС, очистят один из иллюминаторов и снимут с модуля "Поиск" кассету-контейнер. Для выполнения указанных операций планируется использовать роботизированную руку-манипулятор ERA.

Космонавты будут работать в новейших российских скафандрах "Орлан-МКС" производства научно-производственного предприятия "Звезда". Они были доставлены на станцию грузовыми кораблями "Прогресс".

21:47
Трамп заявил, что новая встреча с Путиным состоится в Венгрии
21:28
Космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос
21:06
Патриарх Кирилл напомнил, что конец человеческой цивилизации неизбежен
20:49
Стоимость нефти Brent впервые с 7 мая опустилась ниже $61
20:30
Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным
20:16
Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины
19:59
Секретарь Совбеза Ирана сообщил о встрече с президентом РФ
19:43
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
19:32
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
19:13
ТАСС: беседа Путина и Трампа стала первой почти за два месяца
Все новости
