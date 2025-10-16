Космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершают первый в этом году выход в открытый космос. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Предполагаемая продолжительность внекорабельной деятельности (ВКД) составит 5 часов 38 минут - выход станет вторым для Рыжикова и первым для Зубрицкого. Космонавты должны разместить снаружи многоцелевого лабораторного модуля "Наука" уникальную аппаратуру эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников в открытом космосе.

Кроме того, в ходе ВКД Зубрицкий и Рыжиков демонтируют с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRС, очистят один из иллюминаторов и снимут с модуля "Поиск" кассету-контейнер. Для выполнения указанных операций планируется использовать роботизированную руку-манипулятор ERA.

Космонавты будут работать в новейших российских скафандрах "Орлан-МКС" производства научно-производственного предприятия "Звезда". Они были доставлены на станцию грузовыми кораблями "Прогресс".