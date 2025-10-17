Трамп заявил, что новая встреча с Путиным состоится в Венгрии

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Будапеште. Об этом сообщил американский лидер по итогам телефонного разговора с Путиным.

"В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте - в Будапеште, Венгрия, чтобы решить, можем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", - указал Трамп в Truth Соц. сети.

Он отметил, что место встречи помощников руководителей двух стран еще не определено. "Делегацию США на первоначальных встречах возглавит госсекретарь Марко Рубио - вместе с различными другими лицами, состав которых будет уточнен позднее", - добавил глава Белого дома.

Вместе с тем он не конкретизировал сроки проведения российско-американских переговоров на высшем уровне в венгерской столице.