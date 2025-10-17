Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
16 октября 2025 / 19:14
16 октября 2025 / 18:16
16 октября 2025 / 18:14
Общество
Рособрнадзор: основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17 октября 2025 / 10:17
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, а дополнительный период планируется с 4 по 25 сентября. Об этом информировали в пресс-службе Рособрнадзора.

"В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода - с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода - с 4 по 25 сентября", - указали в ведомстве.

Уточняется, что сроки начала основного периода ЕГЭ определены в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения РФ, который вступил в действие с 1 сентября текущего года. В соответствии с нормами этого приказа последний день 2025/2026 учебного года приходится на 26 мая.

Начнут основной период 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня - по математике базового и профильного уровней. 11 июня участники ЕГЭ будут сдать экзамены по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 и 19 июня намечено проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам. С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые по желанию можно будет пересдать один из предметов.

