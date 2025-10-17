Путин после беседы с Трампом собрал в Кремле постоянных членов СБ

Президент России Владимир Путин в четверг вечером после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом собрал в Кремле постоянных членов Совбеза (СБ) РФ и детально проинформировал их о содержании прошедшего с американским коллегой обмена мнениями. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, "вечером 16 октября сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и детально проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой".

В четверг вечером лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. Беседа продлилась практически 2,5 часа, став одним из самых продолжительных их телефонных разговоров в этом году.

Как заявил после этого Ушаков, общение было содержательным, предельно откровенным и доверительным. По его словам, стороны "без промедления" начнут готовить новый саммит, который может быть организован в Венгрии. Подготовка встречи президентов начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, указал представитель Кремля.

Сам Трамп после разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться в обозримом будущем в Будапеште. Позднее он уточнил, что это может произойти в ближайшие две недели.

В рамках прошедшего разговора обсуждались темы урегулирования украинского конфликта, возможной поставки Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву, двусторонние отношения России и США, а также обстановка в секторе Газа.