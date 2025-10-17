Срок явки в военкомат по электронной повестке будут ограничены 30 днями

Дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет составлять более 30 дней со дня ее размещения в реестре. Это следует из поправок ко второму чтению проекта закона о круглогодичном призыве, утвержденных комитетом Госдумы по обороне.

Соответствующий документ 22 июля текущего года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении законопроект был принят в сентябре.

Изменения предполагается внести в статью 7.1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата). Так, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из России.

Кроме того, предлагается дополнить статью положением, что при этом дата явки в военкомат по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре.

Принятой в первом чтении инициативой предполагается, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Вместе с тем согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.