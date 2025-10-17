Президентом Мадагаскара на переходный период стал полковник Рандрианирина

Высший конституционный суд (ВКС) Мадагаскара привел к присяге в качестве президента страны на переходный период полковника ВС Майкла Рандрианирину. Трансляция церемонии инаугурации велась малагасийским национальным телеканалом TVM.

В церемонии приняли участие лидеры политических партий, послы США, Германии, Франции, ЕС.

В сентябре на Мадагаскаре начались протестные акции с требованием отставки президента Андри Радзуэлины. Политик отказывается покидать пост, но заявил, что ему угрожали физической расправой и поэтому он был вынужден перебрался в безопасное место.

В связи с отсутствием президента ВКС Мадагаскара 14 октября утвердил его отстранение от власти решением Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). Суд предложил возглавить страну полковнику Рандрианирине - лидеру военных, занявших президентский дворец.