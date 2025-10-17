В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»

26 октября в 17.00 в Московском Дворце пионеров состоится официальное открытие VIII театрального фестиваля «Школьная классика». Академический театр драмы имени Виктора Савина из г.Сыктывкара покажет спектакль «Гроза».

Фестиваль продлится с октября 2025 по апрель 2026 года в Москве и в Санкт-Петербурге. Зрители увидят более 100 постановок академических, молодежных, камерных театров, филармоний из Москвы и Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Новомосковска, Дзержинска, Владимира, Сызрани, Рязани, Иваново, Чебоксар, Сыктывкара и Екатеринбурга.

В этом сезоне в программу вошли спектакли по произведениям отечественной и мировой литературы, драматические, музыкальные и кукольные постановки, рекомендованные к просмотру школьникам 1 - 11 классов. В репертуаре 8 сезона представлены спектакли «Капитанская дочка», «Недоросль», «Горе от ума», «Гроза», «Отцы и дети», «На дне», «Волшебник Изумрудного города», «Герой нашего времени», «Левша», «Вождь краснокожих», «Дубровский», «Конёк-Горбунок», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Барышня-крестьянка», «Муму», «Мастер и Маргарита», «Приключения Тома Сойера», «Ревизор» и другие. В рамках фестиваля запланированы обсуждения спектаклей с режиссерами и актерами.

«Одна из главных задач, которую с 2015 года решает фестиваль – повышение интереса школьников к классической литературе. Делаем мы это за счет тщательного отбора репертуара театральных постановок в разном сценическом воплощении и жанрах. Мы активно пропагандируем дискуссионный формат. После спектаклей проходит обсуждение с участием режиссеров, актеров и зрителей. Мы стремимся к тому, чтобы театр стал местом семейного досуга. Мы не только хотим подарить зрителям яркие театральные впечатления, но и объединить семьи вокруг театра», - рассказал генеральный директор, продюсер театрального фестиваля «Школьная классика» Денис Новосельцев.

Театральный фестиваль «Школьная классика» проводится с 2015 года. Проект создан для приобщения школьников к классической литературе средствами визуальной театральной культуры.

Полная информация о фестивале представлена на сайте schoolclassic.ru

