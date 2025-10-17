«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях

23 октября в 19.00 на сцене «Театра в Хамовниках» состоится премьера спектакля «YAteatr» - «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь.

Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

«У нас самый лучший спектакль, в котором поставлены самые актуальные темы, найдены ответы на самые идеальные вопросы - это создание идеального мужчины. Мы говорим о радостях земных и о вселенском счастье! Спасибо ИИ, который подсказал нам, что главное - это люди с их настоящими чувствами и помыслами», - отметил Михаил Богдасаров, режиссер спектакля.

«Это наш самый необычный проект, в котором принимает участие звездный состав – Елена Борщева, Екатерина Моргунова, Рухин Маггерамов… Мы работаем впервые с режиссером Михаилом Богдасаровым. Это большая удача. Я сразу понимала, что только он поставит это произведение живо, классно, остроумно, с юмором, тонко, весело, и, в то же время, с глубокой моралью. С нетерпением ждем премьеры», - поделилась Ярослава Славская, актриса, исполнительница роли Яны, художественный руководитель «YAteatr», продюсер.

Елена Борщева, актриса, исполнительница роли Лили: «Наш спектакль о трех современных женщинах в поиске. История закручена комедийно, остро, стремительно и позволяет посмотреть на себя со стороны, посмеяться и сделать выводы. Например, о том, как же часто мы не ценим то, что имеем, и возносим идеал, который нам нужен…».

Александр Дуда, актер, исполнитель роли Лехи: «Партнера не нужно придумывать, его нужно узнавать. Давайте узнавать своих партнеров и любить то, что мы узнали. Вот об этом спектакль».

«Каждая женщина мечтает об идеальном мужчине. Кто-то гадает на кофейной гуще, кто-то идёт в ночной клуб, чтобы встретить того единственного и самого лучшего, а кто-то осваивает новые технологии. Но бойся своих желаний, ведь они способны осуществляться, и «на выходе» мы способны получить уж слишком идеального, что будем сами не рады. Именно эта история и произошла с тремя подругами, а может и не подругами, а может и не произошла, а только приснилась. Все это вы узнаете, посмотрев наш спектакль-историю. Прекрасный актёрский состав, опытный режиссёр, стильное музыкальное сопровождение. Спектакль, после которого вы по иному взгляните на своего мужчину или захотите нового?»,- рассказал актер Максим Радугин, исполнитель роли Альберта.

Григорий Данцигер, актер, исполнитель роли Рогова: «Как и все мировое творчество, наш спектакль о любви. Главная мысль – не стоит искать идеального партнера, нужно искать настоящего человека. Раскрытие вечной темы взаимоотношения полов у нас происходит сквозь призму современных тенденций, веяний и технологий. Будет весело, романтично и озорно».

Создатели спектакля:

Михаил Богдасаров – режиссер

Сергей Богдасаров и Евгений Бикшаримов – драматурги

Варя Хмелевская – художник спектакля

Анна Музыченко - композитор

Артисты:

Лиля - Елена Борщева/Екатерина Моргунова

Александра - Анастасия Редкая

Яна - Ярослава Славская

Рогов - Григорий Данцигер

Ярослав - Рухин Маггерамов/Александр Головин

Лёха - Александр Дуда

Альберт - Максим Радугин

Дата премьеры: 23 октября 2025 г.

