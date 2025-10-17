Орбан назвал Будапешт лучшим местом в Европе для встречи Путина и Трампа

Будапешт является наиболее подходящим местом в Европе для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На этом акцентировал внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он сообщил, что 17 октября планирует поговорить по телефону с Путиным, а накануне вечером обсудил по телефону с американским лидером подготовку к предстоящему саммиту. "Но президент Трамп не тот человек, который привык объяснять свои решения", - отметил Орбан. Вместе с тем, по его словам, "другого варианта, где можно было бы провести встречу, не нашлось".

"Будапешт - единственное место в Европе, подходящее для этого, а Венгрия - единственная страна в Европе, выступающая за мир", - сказал премьер, уточнив, что к миролюбивым европейским государствам относится еще и Ватикан.

Кроме того, глава венгерского правительства обратил внимание, что президенты РФ и США искали для своей новой встречи "предсказуемую обстановку, и Будапешт, по всей видимости, является лучшим местом для этого".

В четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным информировал о том, что они договорились встретиться вскоре в венгерской столице.