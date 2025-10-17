Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Экономика
Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии превысил 2 700 пунктов
17 октября 2025 / 11:42
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 октября отметился ростом ключевых индексов. Индекс Московской биржи превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября текущего года. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,36% и торговались на уровне 2 695,3 и 1 073,64 пункта соответственно. Курс китайской валюты рос на 12,2 коп. - до 11,319 руб.
К 10:25 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 707,72 (+3,83%), индекс РТС составлял 1 078,59 пункта (+3,83%). Вместе с тем курс юаня рос до 11,322 руб. (+12,5 коп.).
