«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
Экономика
Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии превысил 2 700 пунктов
17 октября 2025 / 11:42
Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии превысил 2 700 пунктов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 октября отметился ростом ключевых индексов. Индекс Московской биржи превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября текущего года. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,36% и торговались на уровне 2 695,3 и 1 073,64 пункта соответственно. Курс китайской валюты рос на 12,2 коп. - до 11,319 руб.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 707,72 (+3,83%), индекс РТС составлял 1 078,59 пункта (+3,83%). Вместе с тем курс юаня рос до 11,322 руб. (+12,5 коп.).

