Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии превысил 2 700 пунктов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 октября отметился ростом ключевых индексов. Индекс Московской биржи превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября текущего года. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,36% и торговались на уровне 2 695,3 и 1 073,64 пункта соответственно. Курс китайской валюты рос на 12,2 коп. - до 11,319 руб.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 707,72 (+3,83%), индекс РТС составлял 1 078,59 пункта (+3,83%). Вместе с тем курс юаня рос до 11,322 руб. (+12,5 коп.).