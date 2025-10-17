Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 14:48
КОТИРОВКИ
USD
17/10
79.0839
EUR
17/10
92.0834
Новости часа
«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
Москва
17 октября 2025 / 14:48
Котировки
USD
17/10
79.0839
0.0000
EUR
17/10
92.0834
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
В России отпуск по уходу за ребенком оформили порядка 180 тыс. мужчин
17 октября 2025 / 11:59
В России отпуск по уходу за ребенком оформили порядка 180 тыс. мужчин
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

В России порядка 180 тысяч мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком, это 12,5% всех родителей в стране, которые в 2025 году были в таком отпуске. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале Социального фонда России.

"На данный момент отпуск по уходу за ребенком оформлен 179 тысячам отцов и дедушек. Это 12,5% всех родителей в России, которые в этом году были в таком отпуске", - следует из сообщения.

Уточняется, что в таком отпуске пособие составляет 40% среднего заработка в месяц. При этом материальная поддержка оказывается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:56
«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях
13:41
В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
12:18
В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок
11:59
В России отпуск по уходу за ребенком оформили порядка 180 тыс. мужчин
11:42
Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии превысил 2 700 пунктов
11:30
Орбан назвал Будапешт лучшим местом в Европе для встречи Путина и Трампа
11:16
Президентом Мадагаскара на переходный период стал полковник Рандрианирина
11:02
Срок явки в военкомат по электронной повестке будут ограничены 30 днями
10:46
Путин после беседы с Трампом собрал в Кремле постоянных членов СБ
10:17
Рособрнадзор: основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения