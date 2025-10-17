В России отпуск по уходу за ребенком оформили порядка 180 тыс. мужчин

В России порядка 180 тысяч мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком, это 12,5% всех родителей в стране, которые в 2025 году были в таком отпуске. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале Социального фонда России.

"На данный момент отпуск по уходу за ребенком оформлен 179 тысячам отцов и дедушек. Это 12,5% всех родителей в России, которые в этом году были в таком отпуске", - следует из сообщения.

Уточняется, что в таком отпуске пособие составляет 40% среднего заработка в месяц. При этом материальная поддержка оказывается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.