Экономика
В России отпуск по уходу за ребенком оформили порядка 180 тыс. мужчин
17 октября 2025 / 11:59
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС
В России порядка 180 тысяч мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком, это 12,5% всех родителей в стране, которые в 2025 году были в таком отпуске. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале Социального фонда России.
"На данный момент отпуск по уходу за ребенком оформлен 179 тысячам отцов и дедушек. Это 12,5% всех родителей в России, которые в этом году были в таком отпуске", - следует из сообщения.
Уточняется, что в таком отпуске пособие составляет 40% среднего заработка в месяц. При этом материальная поддержка оказывается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.
