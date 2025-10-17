В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок

Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в Алешках Херсонской области при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Жертвами интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках стали двое взрослых и 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки в результате действий ВСУ был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также произошло возгорание топливного резервуара на АЗС в Каланчаке.