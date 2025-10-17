Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Безопасность
В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок
17 октября 2025 / 12:18
© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области/ТАСС
Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в Алешках Херсонской области при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Жертвами интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках стали двое взрослых и 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки в результате действий ВСУ был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также произошло возгорание топливного резервуара на АЗС в Каланчаке.
13:56«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях