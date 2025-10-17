Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 14:48
КОТИРОВКИ
USD
17/10
79.0839
EUR
17/10
92.0834
Новости часа
«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
Москва
17 октября 2025 / 14:48
Котировки
USD
17/10
79.0839
0.0000
EUR
17/10
92.0834
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок
17 октября 2025 / 12:18
В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок
© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области/ТАСС

Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в Алешках Херсонской области при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Жертвами интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках стали двое взрослых и 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки в результате действий ВСУ был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также произошло возгорание топливного резервуара на АЗС в Каланчаке.

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:56
«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях
13:41
В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
12:18
В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок
11:59
В России отпуск по уходу за ребенком оформили порядка 180 тыс. мужчин
11:42
Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии превысил 2 700 пунктов
11:30
Орбан назвал Будапешт лучшим местом в Европе для встречи Путина и Трампа
11:16
Президентом Мадагаскара на переходный период стал полковник Рандрианирина
11:02
Срок явки в военкомат по электронной повестке будут ограничены 30 днями
10:46
Путин после беседы с Трампом собрал в Кремле постоянных членов СБ
10:17
Рособрнадзор: основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения