Cadena SER: в Испании сын основателя Mango подозревается в убийстве отца

В Каталонии расследуют смерть основателя испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango Исака Андика как возможное убийство. Об этом со ссылкой на источники в полиции информировала радиостанция Cadena SER.

Сообщается, что в качестве подозреваемого рассматривается сын магната Джонатан, так как он был единственным свидетелем предполагаемого инцидента в горах, в результате которого Андик скончался.

Один из богатейших людей Испании погиб в декабре прошлого года в возрасте 71 года из-за инцидента в горах. Тогда мужчина упал со 150-метрового склона. Первоначально дело было закрыто, но в марте следственный суд в Каталонии объявил о решении возобновить расследование. Как сообщали местные СМИ, в показаниях сына Андика были несоответствия.

Сеть Mango была основана в 1984 году в Каталонии родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком. Согласно данным журнала Forbes, он занимал пятое место в списке богатейших людей Испании.

У Mango насчитывается порядка 2,8 тыс. точек продаж в мире. Компания закрыла 2024 финансовый год с рекордным объемом продаж, составившим более €3,3 млрд.