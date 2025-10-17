Товарооборот между Россией и Австрией в январе - июле снизился на 74%

Торговый оборот между Австрией и Россией уменьшился на 74%, до €536,5 млн, за период с января по июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На это обращает внимание Торгпредство РФ в альпийской республике, проанализировавшее данные Федерального статистического ведомства Австрии.

Как отмечается, экспорт из Австрии в Россию сократился на 13,4% (до €488,6 млн), а импорт из России снизился на 96,8%, с €1,5 млрд до €48 млн. Доля России во внешней торговле Австрии снизилась с 0,92% до 0,24%, а в импорте - с 1,36% до 0,04%.

Вместе с тем основой импорта из России остался алюминий, на который пришлось порядка 46% поставок, при этом основными экспортными товарами оставались фармацевтическая и медицинская продукция с долей 57%.