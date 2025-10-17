Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 15:58
КОТИРОВКИ
USD
17/10
79.0839
EUR
17/10
92.0834
Новости часа
Kyodo: экс-премьер Японии Томиити Мураяма умер на 102-м году жизни «YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях
Москва
17 октября 2025 / 15:58
Котировки
USD
17/10
79.0839
0.0000
EUR
17/10
92.0834
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Евроведение / Политика и религия
Экономика
Товарооборот между Россией и Австрией в январе - июле снизился на 74%
17 октября 2025 / 12:45
Товарооборот между Россией и Австрией в январе - июле снизился на 74%
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Торговый оборот между Австрией и Россией уменьшился на 74%, до €536,5 млн, за период с января по июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На это обращает внимание Торгпредство РФ в альпийской республике, проанализировавшее данные Федерального статистического ведомства Австрии.

Как отмечается, экспорт из Австрии в Россию сократился на 13,4% (до €488,6 млн), а импорт из России снизился на 96,8%, с €1,5 млрд до €48 млн. Доля России во внешней торговле Австрии снизилась с 0,92% до 0,24%, а в импорте - с 1,36% до 0,04%.

Вместе с тем основой импорта из России остался алюминий, на который пришлось порядка 46% поставок, при этом основными экспортными товарами оставались фармацевтическая и медицинская продукция с долей 57%. 

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:58
Kyodo: экс-премьер Японии Томиити Мураяма умер на 102-м году жизни
13:56
«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях
13:45
Переговоры Трампа и Зеленского продлятся два часа в закрытом формате
13:41
В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
13:30
Средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 304 беспилотника ВСУ
13:15
Депутаты парламента Монголии проголосовали за отставку премьера
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
12:45
Товарооборот между Россией и Австрией в январе - июле снизился на 74%
12:32
Cadena SER: в Испании сын основателя Mango подозревается в убийстве отца
12:18
В Алешках жертвами обстрела ВСУ стали двое взрослых и ребенок
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения