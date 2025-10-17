Депутаты парламента Монголии проголосовали за отставку премьера

Депутаты Великого государственного хурала (парламента) Монголии большинством голосов одобрили отстранение от должности премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Соответствующее сообщение распространила парламентская пресс-служба.

"Из присутствующих 17 октября на пленарном заседании парламента 111 депутатов 71 проголосовал за постановление об отстранении от должности премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара. Требование о его отставке подписали и официально представили 7 октября более 50 парламентариев", - сказано в сообщении.

Так, Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьера.

Некоторое время неазад покинул свой пост спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Он считает, что нынешний политический кризис в Моснголии спровоцировало нежелание проигравшего на выборах председателя Монгольской народной партии Занданшатара и ряда его коллег признать свое поражение.