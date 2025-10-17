Средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 304 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 36 управляемых авиабомб, 18 реактивных снарядов системы HIMARS и 1 304 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшую неделю средствами ПВО сбиты 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1304 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 737 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 543 танка и других боевых бронемашин, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 531 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 159 единиц специальной военной автомобильной техники.