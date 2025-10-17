Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
16 октября 2025 / 19:14
16 октября 2025 / 18:16
16 октября 2025 / 18:14
Политика
Переговоры Трампа и Зеленского продлятся два часа в закрытом формате
17 октября 2025 / 13:45
Переговоры Трампа и Зеленского продлятся два часа в закрытом формате
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, предположительно, продлится около двух часов, после этого американский лидер улетит на выходные в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом информировал Белый дом.

Согласно графику президента США, переговоры пройдут в формате рабочего обеда без участия представителей СМИ. В четверг Зеленский прилетел в Вашингтон. Трамп сообщил, что глава киевского режима будет просить его о поставке Киеву крылатых ракет Tomahawk.

По данным портала Axios, Зеленский был оптимистично настроен относительно предстоящей встречи с Трампом и его предполагаемой готовности передать Украине Tomahawk. Но вскоре после приземления в США украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и согласии на саммит в Венгрии - "самой недружественной по отношению к Украине стране ЕС", следует из публикации.

Вместе с тем после телефонного разговора с Путиным американский лидер отметил, что Соединенным Штатам нельзя поставками Украине истощать собственные запасы Tomahawk.

