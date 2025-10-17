Kyodo: экс-премьер Японии Томиити Мураяма умер на 102-м году жизни

Бывший премьер-министр Японии Томиити Мураяма скончался в возрасте 101 года, передает агентство Kyodo.

Мураяма занимал пост премьера в период с июня 1994 года по январь 1996, возглавляя коалиционное правительство, сформированное Социалистической, Либерально-демократической партией и небольшой Новой партии Сакигакэ.

Мураяма запомнился своим заявлением, распространенным в 1995 году. В нем он принес официальные извинения всем государствам Азии, пострадавшим от японского колониализма и агрессии.