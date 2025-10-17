Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Безопасность
FT: Саудовская Аравия и США намерены заключить соглашение о военном сотрудничестве
17 октября 2025 / 14:15
© Saudi Press Agency/ Handout via REUTERS/ТАСС
Саудовская Аравия и Соединенные Штаты намерены в ноябре заключить соглашение о военном сотрудничестве, в котором стороны будут расценивать любое нападение на арабскую страну как угрозу "миру и безопасности". Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times (FT).
Сообщается, что сделка может быть заключена в следующем месяце в рамках визита в США наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Ожидается, что договор будет "крепким" и включит в себя расширение военного и разведывательного взаимодействия.
Как заявил изданию высокопоставленный представитель Белого дома, "ведутся переговоры о подписании какого-то документа в ходе визита наследного принца", но на нынешнем этапе "детали не определены".
