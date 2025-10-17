Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 17:29
КОТИРОВКИ
USD
17/10
79.0839
EUR
17/10
92.0834
Новости часа
Минпросвещения планирует ввести единые учебники по всем предметам к 2032 году La Repubblica назвала будущую встречу Путина и Трампа в Будапеште пощечиной ЕС
Москва
17 октября 2025 / 17:29
Котировки
USD
17/10
79.0839
0.0000
EUR
17/10
92.0834
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Политика и религия
Спорт
Самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes стал Роналду
17 октября 2025 / 14:30
Самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes стал Роналду
© EPA/ Javier Lizon/ТАСС

Самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии журнала Forbes стал португальский нападающий Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

По данным издания, с начала текущего года Роналду заработал $280 млн, из них $50 млн доход вне поля. Второе место занял аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси, заработавший $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн доход вне поля). Третьим стал французский нападающий "Аль-Иттихад" Саудовской Аравии Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).

В десятку также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского "Реала" (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за английский "Манчестер Сити" (80; 60+20), бразилец Винисиус из "Реала" (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах, играющий за английский "Ливерпуль" (55; 35+20), сенегалец Садио Мане, одноклубник Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, играющий за "Реал" (44; 29+15), испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль (43; 33+10).

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
15:30
Минпросвещения планирует ввести единые учебники по всем предметам к 2032 году
15:15
La Repubblica назвала будущую встречу Путина и Трампа в Будапеште пощечиной ЕС
14:58
Shaman и Лепс выпустили совместную песню
14:47
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО
14:30
Самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes стал Роналду
14:15
FT: Саудовская Аравия и США намерены заключить соглашение о военном сотрудничестве
13:58
Kyodo: экс-премьер Японии Томиити Мураяма умер на 102-м году жизни
13:56
«YAteatr» представит премьеру комедии нравов «ИИстринские ведьмы». Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях
13:45
Переговоры Трампа и Зеленского продлятся два часа в закрытом формате
13:41
В Москве и Санкт-Петербурге стартует театральный фестиваль «Школьная классика»
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения