Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО

Группировки войск ВС РФ за прошедшую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из них два - за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"На харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Тихое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики (ДНР). За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.