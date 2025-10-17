Shaman и Лепс выпустили совместную песню

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) записал с народным артистом РФ Григорием Лепсом совместный трек "Она не скажет "Да!". Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

"Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню "Она не скажет "Да!". Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остается после нее", - указал Shaman.

По словам исполнителя, клип на новую композицию был снят в доме Лепса. Он уже доступен к просмотру на цифровых платформах.