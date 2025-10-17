La Repubblica назвала будущую встречу Путина и Трампа в Будапеште пощечиной ЕС

Намеченная в столице Венгрии встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала пощечиной Евросоюзу. Соответствующую точку зрения изложила газета La Repubblica.

"Это пощечина старому континенту", - указывает издание, обращая внимание, что "европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета в условиях действия санкций и ордера МУС".

В материале также указывается, что договоренность о проведении в ближайшее время встречи в Будапеште, достигнутая по итогам телефонного разговора лидеров РФ и США, стала "актом пренебрежения по отношению к Владимиру Зеленскому, который, вероятно вернется со встречи с Трампом уже сегодня с пустыми руками".

Зеленский прибыл в США 16 октября. Планируется, что в пятницу его примет глава Белого дома.