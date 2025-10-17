Минпросвещения планирует ввести единые учебники по всем предметам к 2032 году

Минпросвещения РФ планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. Об этом заявил директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут, выступая на коллегии Минпросвещения РФ, посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства.

"Мы планируем ввести все государственные учебники к 2032 году", - отметил он. Минпросвещения РФ уже подготовило график ввода учебников в образовательные учреждения, добавил Реут.

Согласно презентации главы департамента, введение учебников по физической культуре для 1-11-х классов произойдет в 2032 году. В 2031 году предполагается введение учебников по иностранному языку для 2-11-х классов. На 2030 год намечен старт введения в школы учебников по ИЗО для 1-7-х классов и музыке для 1-8-х классов, передает ТАСС.