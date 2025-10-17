Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 октября 2025 / 19:01
16 октября 2025 / 19:14
16 октября 2025 / 18:16
16 октября 2025 / 18:14
Экономика
Курс евро на межбанке впервые с 9 октября превысил 95 рублей
17 октября 2025 / 15:48
Курс евро на межбанке впервые с 9 октября превысил 95 рублей
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 95 рублей впервые с 9 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов 17 октября.

По состоянию на 12:57 мск, курс единой европейской валюты демонстрировал рост на 0,9% и торговался на уровне 95,02 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанке поднимался на 0,93% и находился на отметке в 81,24 рубля.

На 14:42 мск курс евро замедлил рост и составлял 94,95 рубля (+0,84%), курс доллара не изменился и торговался на уровне 81,24 рубля (+0,93%). 

