Экономика
Курс евро на межбанке впервые с 9 октября превысил 95 рублей
17 октября 2025 / 15:48
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 95 рублей впервые с 9 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов 17 октября.
По состоянию на 12:57 мск, курс единой европейской валюты демонстрировал рост на 0,9% и торговался на уровне 95,02 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанке поднимался на 0,93% и находился на отметке в 81,24 рубля.
На 14:42 мск курс евро замедлил рост и составлял 94,95 рубля (+0,84%), курс доллара не изменился и торговался на уровне 81,24 рубля (+0,93%).