Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ближайшее время сообщим о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном", - сказал он при общении с журналистами.

Ранее венгерский лидер также заявлял о намерении переговорить с президентом РФ, отметил представитель Кремля. "Вот этот телефонный разговор состоялся", - указал он.