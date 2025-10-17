Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Орбаном
17 октября 2025 / 15:59
© Сергей Булкин/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В ближайшее время сообщим о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном", - сказал он при общении с журналистами.
Ранее венгерский лидер также заявлял о намерении переговорить с президентом РФ, отметил представитель Кремля. "Вот этот телефонный разговор состоялся", - указал он.