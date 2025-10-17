Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Рэпер Macan сообщил, что уйдет на службу в армию 28 ноября
17 октября 2025 / 16:16
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Рэп-исполнитель Андрей Косолапов (Macan) отправится в армию для прохождение срочной службы 28 ноября.
"В последнее время появилось огромное количество неправдивых инфо-вбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию", - сообщил рэпер в Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что якобы Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, но в пункте сбора он так и не появился.