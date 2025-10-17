Путин: происходит перенастройка мировых энергетических связей

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Президент РФ Владимир Путин 16 октября открыл пленарное заседании восьмого Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2025), выступив с докладом. Заявленная тема форума 2025 года — «Создавая энергетику будущего вместе».

Глава России, поприветствовав аудиторию, отметил важность энергетического диалога в условиях «интенсивных, фундаментальных изменений глобального рынка» энергоносителей, указав, что именно такой этап проходят сегодня энергетические и сервисные компании, поставщики и потребители энергоресурсов и порой целые государства.

В ходе своего выступления президент затронул ряд основных тенденции современной энергетики и обозначил вызовы, которые стоят перед глобальным и российским топливно-энергетическим комплексом (ТЭК).

Одним из главных вызовов Путин назвал перенастройку мировых энергетических связей, которая во многом носит объективный, естественный характер: возникают новые центры экономического развития, где растет потребление. «Но вместе с тем мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит», -указал он.

Известный факт, что ряд стран Запада под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. И этот демарш бумерангом ударил по экономическому и промышленному потенциалам «отказников». Наглядный пример — Евросоюз, где фиксируется промышленный спад и рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров и «союзной» экономики в целом.

Так, по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года на 1,2% остается ниже значений 2021 года. Продолжается и спад промышленного производства и в так называемом локомотиве европейской экономики — в ФРГ. В июле текущего года снижение составило 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

Но европейская проблематика — это локальный кейс. Куда важней — тренды мирового энергетического рынка, переживающего бурное переформатирование цепочек поставок, переключение логистики энергоресурсов в сторону Глобального Юга — динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки, Латинской Америки, причем с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей.

Президент подчеркнул, что активность покупателей растет вместе с мировой экономикой год от года, несмотря ни на какие проблемы: «Темп меняется, но он позитивный все равно — и потребности растут».

Это так: скажем, прогнозный консенсус по росту мирового спроса на нефть в текущем году — 104,5 миллиона баррелей в сутки, что более чем на миллион баррелей в сутки превысит прошлогодний показатель.

Рост спроса на нефть поддерживает активное развитие нефтехимии, динамика которой выше темпов мирового ВВП, а также транспортный сектор, где многие планы — прежние планы — по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются вправо, несмотря на прогресс в элекромобилестроении. Это обусловлено тем, что выработка электричества требует первичной энергии — преимущественно углеводородной («сжигания» угля, газа, топочного мазута и т.д.).

Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нее механизмов недобросовестной конкуренции. «Мы обеспечиваем около десяти процентов мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году, но хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги: это происходит в соответствии с договорённостями в рамках соглашения «ОПЕК плюс», то есть это добровольное снижение», - заявил глава государства.

Россия продолжает сотрудничество в рамках «ОПЕК плюс», выполняя вместе с партнерами обязательства для балансировки мирового рынка нефти с учетом интересов как производителей, так и потребителей.

Сам российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее. Развивается нефтепереработка и экспорт в условиях непростой ситуации на внешнем контуре (санкций). Оперативно удалось успешно выстроить новые каналы поставок и платежей. И теперь география национального экспорта нефти и нефтепродуктов стала гораздо шире, так как страна не замкнут на одном из ключевых потребителей - Евросоюзе.

Владимир Путина отметил и тренды на глобальном рынке природного газа и газовом бизнесе России, его адаптации к реалиям и перспективах. Цепочки поставок российского «голубого топлива» успешно трансформируются, в том числе по объективным причинам. «Устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, тогда как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года. Почему спрос на первичный энергоноситель ниже? Да потому что промышленное производство снижается - не нужно столько, вот и всё», - пояснил президент.

Газовый демарш Евросоюза, подрыв известных «Северных потоков» лишь ускорил смену вектора российских поставок газа в пользу более перспективных, ответственных и рациональных покупателей. Отрезать Россию от традиционных рынков сбыта Западу не удалось. «Надо признать, что наш газовый экспорт действительно поначалу сократился, но затем вновь начал расти. Он еще не восстановился в полном объёме, но рост абсолютно очевидный», - заметил глава России.

Вместе с тем Россия ставит на комплексное развитие газового бизнеса - фокус не только на трубопроводных поставках газа за периметр, на и на развитие сегмента СПГ. Синхронно наращивается и внутреннее потребление: уровень газификации страны, по словам Путина, приближается к 75 процентам и, «безусловно, будет расти дальше».

Для национального роста газового бизнеса нет препятствий, учитывая страновые запасы «голубого топлива». При этом глава России отметил, что для сохранения добычи газа на высоком уровне необходима стратегическая работа над ресурсной базой — «восполнением ее, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов».

В завершении «углеводородной страты» доклада российский лидер обратил внимание и на угольный сектор. Здесь ситуация сейчас непростая - производители угля столкнулись со снижением цен. Но в этих условиях государство всецело поддерживает угледобытчиков, в том числе реструктуризацией кредитов.

В мировом энергобалансе уголь по-прежнему занимает весомую долю. «С учетом смещения глобальной деловой активности в АТР — можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед», - пояснил Путин.

Плотная кооперация РФ в угольной отрасли с демографическими гигантами — Индией и КНР - обещает отечественным игрокам благоприятные виды на будущее индустрии.Президент РФ справедливо назвал важнейшей задачей для всех сегментов национального ТЭК — их выход на полный технологический суверенитет. И в этом направлении фиксируется уверенная динамика. Причем, скажем, в российской атомной отрасли показатель «технологической независимости» близок к 100%.

Их президентского доклада обоснованно следует, что Россия, будучи в пуле мировых энергетических мейджоров, продолжит укреплять свои позиции на нефтегазовом и угольном треках, развивать партнерские отношения для постройки справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений.