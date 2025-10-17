Сектор преткновения

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Меньше недели прошло с момента подписания в египетском Шарм эш-Шейхе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а оно уже дает сбои. Тогда присутствовавший на церемонии американский президент Дональд Трамп говорил, что "потребовалось три тыс. лет, чтобы дойти до этого момента". По его словам, этот мир "точно будет держаться". Однако понадобилось всего три дня, что этот самый мир вновь зашатался.

Первоначально сделка действительно работала. Израиль начал отвод войск на заранее оговоренные позиции, а ХАМАС передал Тель-Авиву всех оставшихся в живых заложников. Однако заминки стали возникать с теми из них, кто погиб. Так, 14 октября палестинское движение отправило Тель-Авиву останки четверых заложников. Но, как выяснилось впоследствии, одно из тел - это не заложник, а житель сектора Газа, что вызвало бурю общественного негодования в Израиле. Еще двоих погибших передали 16 октября. После этого в ХАМАС заявили, что у них больше никого нет, а поиск оставшихся погибших под завалами займет какое-то время. И тут непонятно, то ли это действительно так, учитывая практически лунный пейзаж, который преобладает в секторе Газа после израильских бомбардировок, то ли в палестинском движении перестраховываются, чтобы в случае возобновления боевых действий иметь хоть какую-то сильную карту. Как бы то ни было, градус доверия это не повышает.

Неясной остается ситуация и с разоружением ХАМАС, что предполагает американский план. Механизм этого процесса не прописан. Более того, в Израиле настаивают не только на сдаче оружия, но и на полной демилитаризации сектора Газа, включая уничтожение соответствующих производств и подземных туннелей. Как это будет реализовано на практике, остается неясным. Равно как сложно представить, что ХАМАС добровольно согласится сдать все оружие. На Ближнем Востоке так уж часто повелось, что группировка без оружия или партия без нескольких тысяч штыков - это не политическая сила, а не имеющий никакого влияния клуб по интересам. Иначе говоря, для палестинского движения подобный шаг станет дорогой к забвению.

При этом ХАМАС всеми своими действиями показывает, что разоружаться не намерен. Наоборот, с отводом израильских войск он стал возводить пропускные пункты. Более того, движение всем дает понять: именно оно в секторе Газа власть. Так, в СМИ разлетелось видео публичного расстрела нескольких палестинцев, которых ХАМАС обвинил в сотрудничестве с Израилем. Правда, это сыграло для движения плохую роль. Его обвинили во внесудебных казнях, варварстве и как следствие - недоговороспособности.

Видя это, в Израиле пригрозили "настоящим хаосом", если ХАМАС откажется разоружаться. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. А министр обороны Исраэль Кац поручил подготовить "план полного разгрома ХАМАС" в секторе Газа на случай отказа движения от выполнения взятых в рамках плана обязательств. В свою очередь, аналогичную позицию по разоружению обозначил и Дональд Трамп. Как отметил американский лидер, "если они (ХАМАС - прим. ред.) этого не сделают, это сделаем мы".

На этом фоне, как сообщает Reuters, США начали разработку плана по отправке в сектор Газа международных стабилизационных сил. Переговоры по формированию контингента ведутся с Египтом, ОАЭ, Катаром, Индонезией и Азербайджаном. При этом неясным остается, каким образом эти силы будут функционировать, даже если ХАМАС не откажется разоружаться, будет ли налажена какая-то координация между этими силами и палестинским движением.

Пока же стороны, очевидно, понимают, насколько шатким оказался наступивший мир и готовятся к возможному возобновлению войны в будущем. Для ХАМАС на кону оказалось политическое и физическое выживание. Причем в движении наверняка понимают, что без живых заложников козырей на руках у него не осталось, что делает его позицию крайне уязвимой. Конечно, есть еще тела погибших, которых то ли не хотят отдавать, то ли их нужно предварительно отыскать. Но это точно не фактор, способный удержать Израиль от возобновления боевых действий, если вдруг Биньямин Нетаньяху увидит в этом политическую целесообразность.

Тель-Авив, в свою очередь, пока не спешит. Свое он уже получил: 20 оставшихся в живых заложников вернулись домой. И пока для израильского руководства выгодно наблюдать, как будут развиваться события дальше. По крайней мере, сорвать под любым предлогом - а таких предлогов уже сейчас хоть отбавляй - перемирие - значит навлечь на себя гнев США и значительной части международного сообщества. Более того, реализация плана по урегулированию конфликта в секторе Газа - это уже не столько проблема Израиля, сколько потенциальная головная боль для Дональда Трампа. Опять же: Нобелевскую премию мира в этом году присудили, но в следующем будет еще одна, и еще, и еще...

При этом все прекрасно помнят события начала года, когда также было объявлено перемирие и шел обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Режим прекращения огня тогда продержался около двух месяцев, после чего боевые действия возобновились. Что касается нынешней сделки, то она уже, спустя всего несколько дней, местами дает сбои, а местами изобилует неопределенностями относительно того, как станут дальше развиваться события и пойдут ли они по плану. Что будет через два-три месяца, даже загадывать трудно. Но, судя по поведению сторон, все идет не к задуманной Дональдом Трампом "ближневосточной Ривьере" в секторе Газа, а к продолжению формирования там того самого лунного ландшафта.