16 октября 2025 / 19:14
16 октября 2025 / 18:16
16 октября 2025 / 18:14
Новак отметил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом
17 октября 2025 / 16:33
Новак отметил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом
© Донат Сорокин/ ТАСС

Внутренний рынок России обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, спрос сегодня снижается. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1" на полях Российской энергетической недели.

"Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. Мы в штабном режиме, Министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов. Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть", - отметил он, заверив, что власти будут следить за тем, чтобы рынок был сбалансирован.

Новак обратил внимание, что цены на топливо в стране растут так же, как и на другие товары. "Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары и услуги, и продовольственные и непродовольственные товары", - указал он.

По словам вице-премьера, решение о запрете экспорта топлива позволяет обеспечить его дополнительные поставки на внутренний рынок. Кроме того, в случае необходимости возможен импорт нефтепродуктов - правительство приняло решение об обнулении импортной пошлины на них. Однако пока эта мера не применялась, добавил Новак.

