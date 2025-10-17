Yle: в Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут претендовать на получение гражданства

Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия. Об этом информировал общественный вещатель Yle.

Сообщается, что парламент принял поправки к закону о гражданстве, ужесточающие правила получения финского паспорта. Для получения гражданства мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности, а не с социального пособия.

По данным Yle, если заявитель получал социальную помощь более трех месяцев в течение двух лет, получить гражданство Финляндии он не сможет. При этом новое правило не будет распространяться на несовершеннолетних и пенсионеров старше 65 лет.

Кроме того, правительство Финляндии планирует ввести дополнительные основания для отзыва уже полученного гражданства. Правило будет касаться случаев, когда гражданство было получено "мошенническим путем" или в случае совершения преступлений в отношении государства.

Как отмечает вещатель, это второй этап реализуемой в стране реформы закона о гражданстве. Первый этап предусматривает увеличение срока постоянного проживания в стране с пяти до восьми лет.