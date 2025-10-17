Лавров обсудил с Сийярто подготовку диалога Москвы и Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по телефону обсудили подготовку мероприятий в рамках диалога между Россией и США. Соответствующее сообщение распространило российской внешнеполитическое ведомтсво.

"Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Министры условились о продолжении интенсивного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

В четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Позднее американский лидер отметил, что это может произойти в ближайшие две недели.