/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Многополярный мир
Общество
В Иране проснулся вулкан, считавшийся потухшим свыше 700 тыс. лет
17 октября 2025 / 17:14
В Иране проснулся вулкан, считавшийся потухшим свыше 700 тыс. лет
© Tripper92/ FOTODOM/ Shutterstock/ТАСС

На юго-востоке Ирана начал просыпаться вулкан Тафтан, спящий более 700 тыс. лет. Об этом информировали ученые, опубликовавшие 7 октября доклад в американском научном журнале Geophysical Research Letters.

Как отмечается, за 10 месяцев с июля 2023 года по май 2024 года Тафтан поднялся на девять сантиметров. Вулкан не вернулся в обычное состояние, что свидетельствует о накоплении давления газа под его поверхностью. Ученые обращают внимание, что в связи с пробуждением Тафтана необходимо пересмотреть его статус и осуществлять мониторинг его активности.

По данным агентства ILNA, высота вулкана Тафтан составляет порядка 3940 м. Он находится в горном районе на границе Ирана и Пакистана и образовался в процессе погружения коры Аравийского океана под Евразийский континент. На вулкане расположены активные серные источники, которые приводят к выбросу сернистых газов. 

