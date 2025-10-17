Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 20:32
Москва
17 октября 2025 / 20:32
17 октября 2025 / 19:59
17 октября 2025 / 19:56
16 октября 2025 / 19:14
Политика
Политика
Трамп считает, что США будут ладить с Китаем
17 октября 2025 / 17:30
Трамп считает, что США будут ладить с Китаем
США будут ладить с Китаем, но власти двух стран должны заключить честную торговую сделку в сфере торговли. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем. Я отлично лажу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он очень сильный лидер, удивительный человек. Его жизнь - это удивительная история. Это история для замечательного фильма. Я думаю, что мы поладим с Китаем, но мы должны заключить честную сделку. Она должна быть справедливой", - сказал американский лидер. Он в очередной раз обвинил Пекин в том, что тот якобы обманывает Вашингтон. Трамп считает, что 37-й президент Ричард Никсон "позволил этому произойти".

Вместе с тем он подтвердил, что примет участие в двусторонней встрече с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея в конце октября - начале ноября. "Мы встретимся через пару недель в Южной Корее", - указал он.

9 октября Минкоммерции КНР представило два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что США с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Он также предупредил о возможных ограничениях на поставки в Китай и других товаров, в первую очередь, запчастей к авиатехнике. Совокупные тарифы США на товары из КНР могут составить 130%. 

