Президенты России и США подтвердили готовность к диалогу

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США.

По словам помощника российского президента Юрий Ушакова, «беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. Понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной.

Наш Президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Эта миротворческая деятельность Президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира.

Естественно, была изложена принципиальная позиция России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона.

Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения.

Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские Вооружённые Силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать.

Дональд Трамп многократно подчёркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности Президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы. И конечно, он упоминал в этой связи о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов.

Характерно, что один из главных тезисов американского Президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, это он подчёркивал, колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.

С обеих сторон, кстати, говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой войны. Подчёркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально.

Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это всё нанесёт существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования.

На этом фоне заслуживает внимания то, что президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште».

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя эти переговоры, отметил, что «точки соприкосновения в разрешении украинского кризиса у российского и американского президента состоят в том, что этот кризис нельзя разрешить военным путем, и необходимы соглашения. Но хочу добавить, что это не новость. Аналогичные шаги и действия стороны предпринимали и ранее. А согласия видимо не достигнуто по отношению к конечным целям СВО, которые в свое время провозгласил Владимир Путин. Это то состояние Украины, которое способно реально обеспечить безопасность России».

В свою очередь главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов подчеркивает, что «обе стороны считают необходимым дальнейший диалог, отказ от эскалации ситуации например из-за поставок тех или иных систем вооружений Украине со стороны США. Это позитивный момент, значит, есть понимание, что надо вместе договариваться, и я думаю, больше ясности будет после встречи президентов».

Эксперт также указал, что «сейчас мы видим настрой на диалог, поэтому какой-то критики по поводу разногласий мы не наблюдаем. Сегодня пройдет визит Зеленского в Белый Дом, и очевидно, что мы будем свидетелями попыток Трампа оказать на него давление с целью принуждения к миру. Весь вопрос в том, насколько Трамп готов серьезно давить на Украину, которая всячески саботирует этот процесс. Пока этот вопрос остается открытым, и можно говорить, что диалог продолжается, он не сорван, импульс Анкориджа жив. Будем надеется, что в ближайшее время появиться импульс Будапешта».

Алексей Зудин в свою очередь считает, что в разговоре двух лидеров вновь появились «прежние важные моменты, которые исчезли из риторики и действий Дональда Трампа в последнее время. Ведь имел место небольшой, но неприятный период, который наступил после его предыдущей встречи с Зеленским, когда Трамп публично согласился со многими заявлениями Киева и фактически присоединился к партии войны. Ничего этого вчера не было. Правда в освещении беседы западными СМИ присутствует то, что российская сторона якобы уступила нажиму со стороны США. Но Ушаков упомянул важную вещь: беседа состоялась по инициативе российской стороны, а не американской. По намекам СМИ, Владимиру Путину очень не захотелось, чтобы «Томагавки» попали в руки врагов России. Этот момент якобы вынудил Путина пойти на телефонный разговор. Но я бы с учетом тех последствий, которое имело бы предоставление Киеву «Томагавков» для отношений между США и Россией, российскую инициативу по проведению телефонного разговора скорее назвал бы спасательным кругом, который российская сторона по-джентльменски бросила американскому президенту, который немного запутался в своей риторике».