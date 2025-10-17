Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Безопасность
В Литве проходят учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО
17 октября 2025 / 17:46
© Архив ТАСС/ EPA/ ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС
В Литве проходят учения бригадного уровня Stiprus grifonas ("Сильный грифон") с участием подразделений трех стран НАТО. Об этом информировало командование армии балтийской республики.
"В учениях, которые продлятся до 31 октября, задействован личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", а также подразделения армий Польши и США", - сказано в сообщении.
Всего в маневрах, которые проходят на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, участвуют более 2,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц военной техники.
Задачей маневров заявлено планирование оборонительных операций и их отработка во взаимодействии с подразделениями союзников.&