В Литве проходят учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО

В Литве проходят учения бригадного уровня Stiprus grifonas ("Сильный грифон") с участием подразделений трех стран НАТО. Об этом информировало командование армии балтийской республики.

"В учениях, которые продлятся до 31 октября, задействован личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", а также подразделения армий Польши и США", - сказано в сообщении.

Всего в маневрах, которые проходят на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, участвуют более 2,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц военной техники.

Задачей маневров заявлено планирование оборонительных операций и их отработка во взаимодействии с подразделениями союзников.&