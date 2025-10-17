Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 октября 2025 / 20:33
17 октября 2025 / 19:59
17 октября 2025 / 19:56
16 октября 2025 / 19:14
Безопасность / Военная индустрия / Маневры НАТО
Безопасность
В Литве проходят учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО
17 октября 2025 / 17:46
В Литве проходят учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО
© Архив ТАСС/ EPA/ ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

В Литве проходят учения бригадного уровня Stiprus grifonas ("Сильный грифон") с участием подразделений трех стран НАТО. Об этом информировало командование армии балтийской республики.

"В учениях, которые продлятся до 31 октября, задействован личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", а также подразделения армий Польши и США", - сказано в сообщении.

Всего в маневрах, которые проходят на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, участвуют более 2,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц военной техники. 

Задачей маневров заявлено планирование оборонительных операций и их отработка во взаимодействии с подразделениями союзников.&

