Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
Политика
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56

Нельзя сказать, что США и КНР так уж хотят найти общий язык. Трамп, как известный персонаж мультфильма – кот Матроскин, согласен на совместный труд для его пользы. Трамп хотел бы, чтобы Китай не вводил бы для Америки никакие ограничения, но, при этом, сильно много платил.

Китай заявил, что будет действовать по принципу равномерности. США вводят ограничения – КНР отвечает зеркально. Китай же не брал на себя обязательства снабжать американский ВПК редкоземельными металлами. США ведь не поставляют военной промышленности Китая свои чипы.

Китай отреагировал на рестрикции Трампа, и это совершенно не жесткая реакция. Эта реакция вполне соответствует тем правилам международной торговли, которые можно вводить. Почему США так нервно отреагировали – непонятно. В конце концов, на коммерческих контрактах они пока ничего не теряют.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/4f444e73cc2e97f83bfb4782c2b2d1dd/

