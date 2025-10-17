Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Правые партии Европы
Политика
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59

Перспективы Макрона, как политического деятеля, не очень хорошие уже давно. Он и его команда прекрасно понимают, что рейтинг и общественная поддержка стремятся к нулю. Однако, те люди, которые стоят за Макроном, пытаются выиграть время и удержать его на своем посту подольше.

В целом, во внутренней политике Франции сейчас наблюдаются очень серьезные проблемы. Яркий пример – назначение премьер-министра, который не проработал и месяца, и повторное его назначение.

Попытки отправить Макрона в отставку через процедуру импичмента пока проваливаются, но, рано или поздно, это вполне может произойти.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7db6b21b72dd3590a4d1184ce42fd4d8/

 

