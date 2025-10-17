Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его

Перспективы Макрона, как политического деятеля, не очень хорошие уже давно. Он и его команда прекрасно понимают, что рейтинг и общественная поддержка стремятся к нулю. Однако, те люди, которые стоят за Макроном, пытаются выиграть время и удержать его на своем посту подольше.

В целом, во внутренней политике Франции сейчас наблюдаются очень серьезные проблемы. Яркий пример – назначение премьер-министра, который не проработал и месяца, и повторное его назначение.

Попытки отправить Макрона в отставку через процедуру импичмента пока проваливаются, но, рано или поздно, это вполне может произойти.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

