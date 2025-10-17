Гражданам РФ придется оформлять визы для посещения Черногории

Черногория в скором времени намерена привести свои визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза, хоть и пытается отсрочить их применение. Такое заявление сделал президент страны Яков Милатович в интервью европейскому изданию Politico.

"Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор", - отметил он. Вместе с тем страна "очень скоро" приведет визовый режим к стандартам сообщества, указал Милатович.

Президент заметил, что его страна находится "в некотором вакууме", так как "нет полного доступа к фондам ЕС". Он также выразил обеспокоенность в связи с "притоком российских денег" в экономику. Сейчас граждане РФ могут въезжать в Черногорию без необходимости оформлять визу на срок до 30 дней.

Черногория получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2010 году. Тогда она приложила немалые усилия к тому, чтобы разорвать с Сербией процесс присоединения к сообществу, который в Брюсселе изначально хотели сделать параллельным для двух стран.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Черногория сможет получить членство в Евросоюзе к 2028 году.