Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 20:33
КОТИРОВКИ
USD
17/10
79.0839
EUR
17/10
92.0834
Новости часа
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Москва
17 октября 2025 / 20:33
Котировки
USD
17/10
79.0839
0.0000
EUR
17/10
92.0834
0.0000
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Гражданам РФ придется оформлять визы для посещения Черногории
17 октября 2025 / 17:58
Гражданам РФ придется оформлять визы для посещения Черногории
© ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский

Черногория в скором времени намерена привести свои визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза, хоть и пытается отсрочить их применение. Такое заявление сделал президент страны Яков Милатович в интервью европейскому изданию Politico.

"Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор", - отметил он. Вместе с тем страна "очень скоро" приведет визовый режим к стандартам сообщества, указал Милатович.

Президент заметил, что его страна находится "в некотором вакууме", так как "нет полного доступа к фондам ЕС". Он также выразил обеспокоенность в связи с "притоком российских денег" в экономику. Сейчас граждане РФ могут въезжать в Черногорию без необходимости оформлять визу на срок до 30 дней.

Черногория получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2010 году. Тогда она приложила немалые усилия к тому, чтобы разорвать с Сербией процесс присоединения к сообществу, который в Брюсселе изначально хотели сделать параллельным для двух стран.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Черногория сможет получить членство в Евросоюзе к 2028 году. 

Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Украинский премьер предложила Словакии создать энергетический хаб в обход России
18:16
Глава Чечни поздравил Пескова с днем рождения
17:58
Гражданам РФ придется оформлять визы для посещения Черногории
17:46
В Литве проходят учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО
17:30
Трамп считает, что США будут ладить с Китаем
17:14
В Иране проснулся вулкан, считавшийся потухшим свыше 700 тыс. лет
16:59
Лавров обсудил с Сийярто подготовку диалога Москвы и Вашингтона
16:45
Yle: в Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут претендовать на получение гражданства
16:33
Новак отметил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом
16:16
Рэпер Macan сообщил, что уйдет на службу в армию 28 ноября
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения