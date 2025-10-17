Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 20:33
Общество
Общество
Глава Чечни поздравил Пескова с днем рождения
17 октября 2025 / 18:16
Глава Чечни поздравил Пескова с днем рождения
© Сергей Булкин/ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что способность находить общий язык с различными аудиториями, а также эффективно реагировать на вызовы времени делает Пескова незаменимым в команде российского лидера. Он назвал пресс-секретаря примером профессионализма, преданности своему делу.

Руководитель также пожелал Пескову "крепкого здоровья, процветания и благополучия" и новых достижений в его "сложной и ответственной деятельности". Он также обратил внимание, что пресс-секретарь президента РФ умеет четко и грамотно донести позицию государства до граждан и международного сообщества.

