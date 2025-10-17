Украинский премьер предложила Словакии создать энергетический хаб в обход России

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа в обход России. Об этом она заявила во время открытия межправительственных украинско-словацких консультаций в словацком Кошице.

"Учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников энергии из России, я думаю, что мы обязаны предусмотреть альтернативные надежные маршруты поставок. И мы готовы не только предложить новые источники, но и технически синхронизировать наши системы, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб", - приводит слова Свириденко издание "Апостроф".

Вместе с тем в ходе консультаций премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не разделяет позицию Киева в вопросе отказа от транзита российского газа по украинской территории, но стороны открыто обсуждают представляющие интерес темы. "Россия на сегодняшний день является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе", - цитирует его украинский 24-й канал.

С начала текущего года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за нежелания Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Словацкое правительство не раз критиковало решение Владимира Зеленского прекратить транзит необходимого республике голубого топлива из России. Еврокомиссия предложила ввести с 2027 года полный запрет на его импорт в ЕС, против чего выступает Братислава.