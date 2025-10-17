Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2025 / 20:54
КОТИРОВКИ
USD
17/10
79.0839
EUR
17/10
92.0834
Новости часа
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Москва
17 октября 2025 / 20:54
Котировки
USD
17/10
79.0839
0.0000
EUR
17/10
92.0834
0.0000
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Цена биткойна демонстрирует снижение почти на 5%
17 октября 2025 / 18:44
Цена биткойна демонстрирует снижение почти на 5%
© StudioByTheSea/ Shutterstock/ Fotodom/ТАСС

Стоимость первой по капитализации криптовалюты - биткойна - снижается почти на 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 16:57 мск цена биткойна опускалась на 4,39% и находилась на отметке в $106,021 тыс. К 17:09 мск биткойн ускорил снижение и торговался на уровне $105,188 тыс. (-4,83%).

Согласно данным Coinmarketcap на 17 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,58 трлн. Из них $2,109 трлн (58,9%) приходится на биткойн, $456,055 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки. Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта". 

Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Медведев отметил, что контракт с ВС РФ в 2025 году заключили 336 тыс. человек
18:44
Цена биткойна демонстрирует снижение почти на 5%
18:31
Украинский премьер предложила Словакии создать энергетический хаб в обход России
18:16
Глава Чечни поздравил Пескова с днем рождения
17:58
Гражданам РФ придется оформлять визы для посещения Черногории
17:46
В Литве проходят учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО
17:30
Трамп считает, что США будут ладить с Китаем
17:14
В Иране проснулся вулкан, считавшийся потухшим свыше 700 тыс. лет
16:59
Лавров обсудил с Сийярто подготовку диалога Москвы и Вашингтона
16:45
Yle: в Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут претендовать на получение гражданства
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения