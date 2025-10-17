Цена биткойна демонстрирует снижение почти на 5%

Стоимость первой по капитализации криптовалюты - биткойна - снижается почти на 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 16:57 мск цена биткойна опускалась на 4,39% и находилась на отметке в $106,021 тыс. К 17:09 мск биткойн ускорил снижение и торговался на уровне $105,188 тыс. (-4,83%).

Согласно данным Coinmarketcap на 17 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,58 трлн. Из них $2,109 трлн (58,9%) приходится на биткойн, $456,055 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки. Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".