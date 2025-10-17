Медведев отметил, что контракт с ВС РФ в 2025 году заключили 336 тыс. человек

Контракт на службу в российских войсках с начала текущего года заключили 336 тыс. человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ. Видео размещено на странице политика во "ВКонтакте".

"В целом ситуация с отбором на контракт по России выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание", - отметил политик. "В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в 2025 году контракт, а также 28 тысяч добровольцев", - указал он.

Медведев подчеркнул, что "каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту". "Работу эту невозможно переоценить. Желаю вам успехов в дальнейшем", - сказал он, ознакомившись с работой одного из военных комиссариатов в Астраханской области.