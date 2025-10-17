Тихановской возвращен прежний статус охраны в Литве

Офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая с 2020 года находится в Вильнюсе, возобновил работу. Об этом порталу национального гостелерадио Литвы LRT заявил советник Тихановской Денис Кучинский.

"С четверга нам временно, пока не будет утверждена новая система, возвращена опека службы охраны руководства. Возобновило работу и наше представительство", - указал он.

С 1 октября личная охрана Тихановской службой охраны руководства была передана в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым может угрожать опасность. В связи с этими переменами представительство белорусских оппозиционеров 8 октября заявило о приостановке деятельности.

По информации СМИ, возвращение к прежнему порядку произошло по инициативе президента Гитанаса Науседы, который был недоволен понижением уровня охраны.

Согласно неофициальным данным, круглосуточная охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.